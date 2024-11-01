edición general
2 meneos
20 clics

Las falsas plantas que ‘engañan’ a los robots encargados de buscar vida en Marte

La búsqueda de alguno forma de vida se ha convertido en objetivo prioritario en las misiones de exploración de Marte. Sin embargo, esta labor se enfrenta a todo tipo de dificultades de tipo técnico y tecnológico, a las que también hay que añadir el caso de falsas plantas que pueden engañar a los robots y sistemas de visión encargados de dar con alguna forma viva. Ahora, un equipo internacional, en el que ha participado el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC) ha conseguido replicar estos jardines químicos, en unas condiciones

| etiquetas: marte , jardines químicos
1 1 0 K 25 ciencia
sin comentarios
1 1 0 K 25 ciencia

menéame