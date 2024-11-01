edición general
18 meneos
35 clics

Fallos controvertidos contra la izquierda y los independentistas en una Sala de lo Penal del Supremo con 20 años de abrumadora mayoría conservadora

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de investigar los casos de corrupción que afectan al poder político, lleva al menos 20 años en manos de la derecha judicial. El Partido Popular aprovechó los dos mandatos de José María Aznar en el Gobierno para imponer desde el Consejo General del Poder Judicial una mayoría de magistrados de tendencia conservadora en esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cinco de esos magistrados propuestos en su día por vocales elegidos por el PP firmarán la sentencia que condena al fiscal general del Estado

| etiquetas: sala de lo penal del supremo , fallos controvertidos , izquierda
15 3 3 K 128 actualidad
4 comentarios
15 3 3 K 128 actualidad
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Nido de fachas y prevaricadores,
4 K 87
Mountains #1 Mountains
La Sala de lo Penal del Supremo está integrada hoy por cuatro jueces progresistas y 11 conservadores. Eso hace que en ninguno de los tribunales (de cinco o siete miembros) que se forman para admitir o juzgar las distintas causas haya una mayoría progresista que pueda imponer su criterio. Por eso se producen fracturas del tribunal en asuntos de enorme trascendencia política que la opinión pública no acaba de entender.
3 K 53
#4 casicasi
Una pocilga sin prestigio ni profesionalidad.
1 K 22
alcama #2 alcama
No tan fuerte, @iescolar
3 K -23

menéame