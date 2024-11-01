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Fallece Daphne Selfe, la supermodelo que conquistó la moda a los 70 años

Fallece a los 97 años en Londres, la modelo más longeva del mundo: Daphne Selfe. Vivió su vida con la belleza natural por bandera considerando que los retoques estéticos eran veneno.

| etiquetas: fallece , daphne selfe , modelo
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