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Faemino y Cansado- charcutero contra neurocirujano

Faemino y Cansado- charcutero contra neurocirujano  

Arroyito y Pozuelón en el Orgullo del Tercer Mundo. Emitido entre 1993 y 1994 en la segunda cadena de Televisión Española, la 2.

| etiquetas: faemino y cansado , charcutero contra neurocirujano
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3 comentarios
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EldelaPepi #2 EldelaPepi
xD
Peazo sketch.
Los colegas nos descojonábamos con él.

"A mi qué me dices si soy charcutero" todavía es una respuesta que usamos a veces.
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#3 Grahml *
"Cáspita"

Pedanteee.

{0x1f602}

PD: Al final contaron el chiste.
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menéame