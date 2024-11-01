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Faemino y Cansado- charcutero contra neurocirujano
Arroyito y Pozuelón en el Orgullo del Tercer Mundo. Emitido entre 1993 y 1994 en la segunda cadena de Televisión Española, la 2.
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:
faemino y cansado
,
charcutero contra neurocirujano
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#1
rogerius
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#2
EldelaPepi
Peazo sketch.
Los colegas nos descojonábamos con él.
"A mi qué me dices si soy charcutero" todavía es una respuesta que usamos a veces.
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#3
Grahml
*
"Cáspita"
Pedanteee.
PD: Al final contaron el chiste.
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Peazo sketch.
Los colegas nos descojonábamos con él.
"A mi qué me dices si soy charcutero" todavía es una respuesta que usamos a veces.
Pedanteee.
PD: Al final contaron el chiste.