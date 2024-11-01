FACUA critica la pasividad de la DGT e insta a reclamar el importe de las balizas V16 que no aclaran que carecen de conectividad

La asociación critica que Tráfico está favoreciendo que numerosos fabricantes y establecimientos confundan a los consumidores con la expresión "homologada por la DGT" en balizas no conectadas que no cumplen la normativa obligatoria a partir de enero. FACUA-Consumidores en Acción critica que la Dirección General de Tráfico está permitiendo la venta de balizas V16 con el sello «homologada por la DGT» sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero de 2026 al carecer de conectividad con el organismo del ...