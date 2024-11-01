FACUA critica la pasividad de la DGT e insta a reclamar el importe de las balizas V16 que no aclaran que carecen de conectividad

La asociación critica que Tráfico está favoreciendo que numerosos fabricantes y establecimientos confundan a los consumidores con la expresión "homologada por la DGT" en balizas no conectadas que no cumplen la normativa obligatoria a partir de enero. FACUA-Consumidores en Acción critica que la Dirección General de Tráfico está permitiendo la venta de balizas V16 con el sello «homologada por la DGT» sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero de 2026 al carecer de conectividad con el organismo del ...
| etiquetas: facua , balizas , dgt , v16 , homologación
Cual es el motivo de no avalar estas...?
Lo de la conectividad para ponerlo en el puto cartel es una simple subnormalidad que no aporta nada.
Luego lo sabran en Madrid, en la sede de conecta 3.0. No hay ninguna garantia que te aparecera en tu navegador...bueno..en mi coche ninguna porque no tiene navegador, y no circulo mirando el movil como muchos.
-1 ¿Tu navegador estarán conectado a la DGT? Hay algún listado donde se pueda ver que sistemas de navegadores específicos estarán conectados a la DGT y ofrecerán esa información en tiempo real?
-2 ¿Tu conduces siempre con el navegador activador, y mirándolo activamente cuando vas circulando por autopista?
-3 ¿Todos los coches llevan navegador?
-4 ¿Todos los navegadores tienen servicio de dados que le permiten tener actualizaciones de trafico en tiempo real?
Y que es preferible...estar atento mirando la carretera ante posibles incidencias o estar mirando el salpicadero del coche?
-2 Sí. Siempre conduzco el navegador activado. No hace falta mirarlo activamente; te informa por audio de los peligros que puedas encontrar. Mi móvil tiene android auto y se activa automáticamente cuando entro en el coche.
-3 Sí. Basta con una ventosa y un móvil… » ver todo el comentario