Extremadura pierde por Salamanca otra alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte

Extremadura ha perdido por Salamanca otra alternativa directa para viajar en tren hacia el País Vasco y el norte, una opción que algunos viajeros de la región utilizaban para esquivar Madrid en trayectos hacia Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria o incluso Barcelona. La modificación del antiguo Alvia Salamanca-Barcelona, que desde abril ha dejado de llegar de forma directa a la capital catalana y se queda en Zaragoza, pero además necesita un trasbordo en Valladolid, ha estrechado todavía más las posibilidades ferroviarias del oeste peninsular.