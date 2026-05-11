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Extremadura pierde por Salamanca otra alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte

Extremadura ha perdido por Salamanca otra alternativa directa para viajar en tren hacia el País Vasco y el norte, una opción que algunos viajeros de la región utilizaban para esquivar Madrid en trayectos hacia Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria o incluso Barcelona. La modificación del antiguo Alvia Salamanca-Barcelona, que desde abril ha dejado de llegar de forma directa a la capital catalana y se queda en Zaragoza, pero además necesita un trasbordo en Valladolid, ha estrechado todavía más las posibilidades ferroviarias del oeste peninsular.

| etiquetas: extremadura , salamanca , madrid , tren , alvia , país vasco , norte
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1 comentarios
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ostiayajoder #1 ostiayajoder *
De toda la vida, para viajar de cualquier sitio a cualquier sitio de España en trasporte publico (no avion) lo mejor/más facil es pasar por Madrid.
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