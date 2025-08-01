edición general
26 meneos
39 clics
Una extensión VPN de Chrome con más de 100.000 instalaciones realiza capturas de pantalla de todos los sitios que visitas [Eng]

Una extensión VPN de Chrome con más de 100.000 instalaciones realiza capturas de pantalla de todos los sitios que visitas [Eng]  

La firma de ciberseguridad KOI Security ha advertido del comportamiento malicioso de FreeVPN.One, una extensión para Chrome verificada que promete proteger la privacidad de los usuarios en internet, pero que espía su actividad con capturas de pantalla. FreeVPN.One es una extensión para Chrome que ofrece una red privada virtual (VPN) para navegar de forma segura. En la tienda del navegador de Google muestra una insignia de verificación, ocupa una posición destacada y está respaldada por más de 100.000 instalaciones. — En español en #1

| etiquetas: spyvpn , google , chrome , freevpn , extensión , captura , pantalla , koi security
24 2 0 K 358 tecnología
14 comentarios
24 2 0 K 358 tecnología
Comentarios destacados:    
security_incident #4 security_incident *
Por qué la gente instala software israelí? Es que no está suficientemente claro ya a qué se dedican?

www.kycisrael.com/companies/517006409/koi-security-ltd/

Y tampoco me explico como sigue siendo legal en nuestro país distribuir software israelí. Es un asunto de seguridad nacional crítico
13 K 165
#5 yarkyark
#4 "Y tampoco me explico como sigue siendo legal en nuestro país distribuir software israelí."

Aunque fuera ilegal nuestra país no tiene ningún control sobre la play store.
0 K 11
security_incident #7 security_incident
#5 Claro que tiene control. Por qué no va a tenerlo? La play store tiene que cumplir la ley. Mira, en Emiratos Árabes Unidos no te puedes bajar el Tinder, ni según que VPNs. Por poner un ejemplo chorra
3 K 61
#9 yarkyark
#7 Creo que no has interpretado correctamente mi comentario. Cuando hablo de control, no me refiero al legal, me refiero a que ni se molestan en mirarlo.

Emiratos Arabes si se molesta en mirarlo para decir que aplicaciones se pueden instalar y cuales no. Aquí simplemente pasan y asumen lo que dictamine google.

Si tuvieran un control exigirían que las aplicaciones se inscribieran en algún registro español antes de poder operar en España.
1 K 29
#8 brandao
#4 pero KOI son quienes lanzan la alerta no los desarrolladores (yo lo leí al revés al principio)
0 K 7
Dene #12 Dene
#4 Prohibir soft de esos asesinos??? Me gustaría saber qué % de empresas y administraciones utilizan cortafuegos de Checkpoint en Españita.... si no es mas de la mitad..
La dependencia que tenemos con ellos es brutal
1 K 23
#13 EISev
#4 pregunta por aquí cuánta gente usa Waze en lugar de alternativas europeas como TomTom o Sygic
0 K 11
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Les compadezco y les doy el pésame desde aquí por mi historial xD
3 K 58
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#3

Viendo lo que mandas, yo creo que mas bien están pensando en ficharte para presentador de Antena 3. xD
0 K 18
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 Antena3, COPE o radio católica xD
2 K 49
Rorschach_ #1 Rorschach_ *
Extensión VPN de Chrome con 100.000 instalaciones realiza capturas de pantalla de todos los sitios que visitas
blog.elhacker.net/2025/08/vpn-chrome-espia-victimas-mediante-capturas-

Rel.: 'Creemos una extensión de Chrome que lo robe todo'
www.meneame.net/story/creemos-extension-chrome-robe-todo-eng
3 K 45
alpoza #2 alpoza *
Si el software es gratis, entonces el producto eres tu. (que los desarrolladores open source no se me echen encima!!!)
1 K 20
OdaAl #6 OdaAl
#2 Pagar no te garantiza que no seas el producto:

youtu.be/CBwZ5RLrKWM?si=VxozcC_493OmyvVD
2 K 29
Asnaeb #14 Asnaeb
La única VPN gratis segura es la de Protón.
0 K 9

menéame