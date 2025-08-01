Una extensión VPN de Chrome con más de 100.000 instalaciones realiza capturas de pantalla de todos los sitios que visitas [Eng]  

La firma de ciberseguridad KOI Security ha advertido del comportamiento malicioso de FreeVPN.One, una extensión para Chrome verificada que promete proteger la privacidad de los usuarios en internet, pero que espía su actividad con capturas de pantalla. FreeVPN.One es una extensión para Chrome que ofrece una red privada virtual (VPN) para navegar de forma segura. En la tienda del navegador de Google muestra una insignia de verificación, ocupa una posición destacada y está respaldada por más de 100.000 instalaciones. — En español en #1
www.kycisrael.com/companies/517006409/koi-security-ltd/
Y tampoco me explico como sigue siendo legal en nuestro país distribuir software israelí. Es un asunto de seguridad nacional crítico
Aunque fuera ilegal nuestra país no tiene ningún control sobre la play store.
Emiratos Arabes si se molesta en mirarlo para decir que aplicaciones se pueden instalar y cuales no. Aquí simplemente pasan y asumen lo que dictamine google.
Si tuvieran un control exigirían que las aplicaciones se inscribieran en algún registro español antes de poder operar en España.
La dependencia que tenemos con ellos es brutal
Viendo lo que mandas, yo creo que mas bien están pensando en ficharte para presentador de Antena 3.
blog.elhacker.net/2025/08/vpn-chrome-espia-victimas-mediante-capturas-
Rel.: 'Creemos una extensión de Chrome que lo robe todo'
www.meneame.net/story/creemos-extension-chrome-robe-todo-eng
youtu.be/CBwZ5RLrKWM?si=VxozcC_493OmyvVD