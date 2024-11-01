Expulsado un ciudadano de Gambia: treinta arrestos, agresión sexual y violencia doméstica en Zaragoza

La Policía Nacional de Aragón ha expulsado a un ciudadano extranjero natural de Gambia al que le figuraban una treintena de detenciones en Zaragoza desde diciembre de 2021. Entre ellos, delitos de violencia doméstica, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, daños, atentado a agente de la autoridad, robo con violencia, agresión sexual y reclamación judicial.
A raíz de la última detención, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza solicitó ante el Juzgado de Instrucción de Guardia al que pasó el detenido su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid mientras se realizaban todos los trámites para ejecutar la expulsión. Desde ese momento, el expulsado se encontraba interno en dicho centro y le constaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen establecida por las autoridades francesas.
Vamos, que nadie se enteró de que era un pieza ya de antes. A saber qué otras lió en Francia.
"Además, le figuraban un total de trece procedimientos judiciales abiertos en diferentes Juzgados de Zaragoza cuyos titulares autorizaron la expulsión del ciudadano de Gambia"
Sin comentarios...
¿Cómo es posible que aunas 30 delitos y no estuviera expulsado desde la primera?
Acuérdate cuando los titiriteros como los metieron en chirona inmediatamente.
Mientras tengamos estos jueces y, sobre todo, este Poder Judicial que lo permite seguirá si haber justicia para todos.
Habrá pasado por algún juzgado, aunque sea por el de guardia