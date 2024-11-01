Expulsado un ciudadano de Gambia: treinta arrestos, agresión sexual y violencia doméstica en Zaragoza

La Policía Nacional de Aragón ha expulsado a un ciudadano extranjero natural de Gambia al que le figuraban una treintena de detenciones en Zaragoza desde diciembre de 2021. Entre ellos, delitos de violencia doméstica, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, daños, atentado a agente de la autoridad, robo con violencia, agresión sexual y reclamación judicial.