Expulsado un ciudadano de Gambia: treinta arrestos, agresión sexual y violencia doméstica en Zaragoza

La Policía Nacional de Aragón ha expulsado a un ciudadano extranjero natural de Gambia al que le figuraban una treintena de detenciones en Zaragoza desde diciembre de 2021. Entre ellos, delitos de violencia doméstica, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, daños, atentado a agente de la autoridad, robo con violencia, agresión sexual y reclamación judicial.

etiquetas: delincuencia , españa , inmigración
Veelicus #1 Veelicus
bien hecho, pero no habria que esperar tanto, una mujer al menos se habria librado de una agresion sexual.
5
Pataperro #11 Pataperro
#1 30 detenciones tampoco es tanto, pedazo de xenófobo.
1
Torrezzno #15 Torrezzno
#11 alerta antifascista
0
Pertinax #2 Pertinax
La cosa tiene más traca aún.

A raíz de la última detención, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza solicitó ante el Juzgado de Instrucción de Guardia al que pasó el detenido su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid mientras se realizaban todos los trámites para ejecutar la expulsión. Desde ese momento, el expulsado se encontraba interno en dicho centro y le constaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen establecida por las autoridades francesas.

Vamos, que nadie se enteró de que era un pieza ya de antes. A saber qué otras lió en Francia.
5
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano
#2 Te amplio tu copy/paste:

"Además, le figuraban un total de trece procedimientos judiciales abiertos en diferentes Juzgados de Zaragoza cuyos titulares autorizaron la expulsión del ciudadano de Gambia"

Sin comentarios...
4
Pertinax #6 Pertinax
#4 Las gestiones de expulsión deben ser más complicadas que una oposición a notaría.
1
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
Cuánto racismo
1
#8 Katos
29 delitos y víctimas qué sobraban perfectamente.

¿Cómo es posible que aunas 30 delitos y no estuviera expulsado desde la primera?
1
#5 rogerillu
Ha atracado a algún familiar del juez?
1
#10 tednsi
#9 Cuando la justicia es lenta, ni es justicia ni es na.
Acuérdate cuando los titiriteros como los metieron en chirona inmediatamente.
Mientras tengamos estos jueces y, sobre todo, este Poder Judicial que lo permite seguirá si haber justicia para todos.
0
#12 fremen11
#10 Claro, claro, ahí es dónde yo quería llegar, porque luego los xenófobos van diciendo gilipolleces y resulta que cualquiera está en la calle con 30 delitos
0
#3 fremen11
Sólo una pregunta, se pueden cometer 30 delitos y no ir al talego??
0
#7 tednsi
#3 Hablas de que te imputan o de cosa juzgada? En España, desde hace casi 50 años, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tienen que juzgarte y declararte culpable.
0
#9 fremen11
#7 No lo digo por la presunción ni por la nacionalidad, no es esa mi intención pero con todo esto

delitos de violencia doméstica, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, daños, atentado a agente de la autoridad, robo con violencia, agresión sexual y reclamación judicial.

Habrá pasado por algún juzgado, aunque sea por el de guardia
0
Aokromes #14 Aokromes
#3 delitos no es igual a faltas, con 30 posiblemente la mayoria sean faltas.
0

