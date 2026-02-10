El exprocurador de Vox Javier Teira se une al partido de Alvise Pérez para liderar la candidatura salmantina

Según ha explicado el propio candidato, la decisión responde a que SALF, partido dirigido por el eurodiputado Alvise Pérez, es «la única fuerza política que se ha comprometido con la propuesta política» que defiende su asociación. El programa de Avanza en Libertad fue presentado el pasado 28 de enero en la capital del Tormes con la intención de hallar un vehículo político para su ejecución, algo que finalmente se materializará bajo las siglas de SALF.