Las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzan máximo de 9 meses tras regreso de cargamentos a EEUU

Las exportaciones petroleras de Venezuela superaron los 900.000 barriles por día (bpd) en agosto, su nivel más alto desde noviembre, tras una licencia otorgada por Washington a la petrolera Chevron, que permitió el regreso del crudo del país miembro de la OPEP a Estados Unidos, según datos de envío.
Esto no hay por donde cogerlo.
Prohíbes a los demás comprar petróleo venezolano, es decir, eliminas a todos los clientes que podrían competir contigo. Como único cliente le compras el petróleo a Venezuela a precio de saldo porque es eso o nada.
Para ti es un win-win, todos los demás se joden.
Otra cosa es que los demás no te envíen a la mierda, pero ... cosas de lacayos