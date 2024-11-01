edición general
Las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzan máximo de 9 meses tras regreso de cargamentos a EEUU

Las exportaciones petroleras de Venezuela superaron los 900.000 barriles por día (bpd) en agosto, su nivel más alto desde noviembre, tras una licencia otorgada por Washington a la petrolera Chevron, que permitió el regreso del crudo del país miembro de la OPEP a Estados Unidos, según datos de envío.

#2 Emotivo
Y luego exige a Europa que no compre petróleo de Rusia.
Esto no hay por donde cogerlo.
salteado3 #1 salteado3
La doble moral de los yankis. La pela es la pela.
#3 MPR
#1 Hombre, no diría tanto, se llama jugar al capitalismo (con las cartas marcadas):

Prohíbes a los demás comprar petróleo venezolano, es decir, eliminas a todos los clientes que podrían competir contigo. Como único cliente le compras el petróleo a Venezuela a precio de saldo porque es eso o nada.

Para ti es un win-win, todos los demás se joden.

Otra cosa es que los demás no te envíen a la mierda, pero ... cosas de lacayos
