Explicación científica del término fachapobre

Explicación científica del término fachapobre  

Video en donde se describe con mucho detalle y resumido el principal problema de la división de la sociedad española. Retratando a los patriotas mas valientes. No encuentro el link al video original del autor por si alguien le quiere dar crédito.

etiquetas: humor , cultura , política , fachapobre
9 comentarios
Aguarrás #3 Aguarrás *
Verdades claras.
Que jamás, abrirán la mente de un fachapobre.
Porque de dónde no hay, no se puede sacar.
Y se de lo que hablo, en mi familia hay a patadas. Reventaditos a trabajar desde niños (en Portugal, de donde son originarios, la realidad del rural hace 40-50 años era mucho peor que la española) y acérrimos peperos/voxeros. :palm:
#4 Katos
#3 pues lo mismo de ver como el gobierno actual es corrupto y no pedir su dimisión.
No es una cuestión de ser facha, sino de pedir la dimision de gobiernos corruptos independiente de cualquier ideologia.

Ricorojo es el termino? o corruptprogre?
#5 fremen11
#4 pediste tú la dimisión de Rajoy???
Aguarrás #6 Aguarrás *
#4 ¿Izquierda caviar les llaman?. No sé cual es el término para esa izquierda pija, muy de postureo.
Pero al pan pan, y al vino vino: no les oigo bramar contra Montoro, Rajoy y toda la camarilla (eran ochenta y la madre, hasta altos funcionarios de la AEAT).
Y créeme, esos si que estaban pringaos hasta las cejas robando a niveles estratosféricos.
Un chori es un chori, pero hay niveles y a los Peperonis los idiotas de sus votantes los defienden cuanto más roban.
Cuando se ilegalice el PP, empezamos con el PSOE, ¿Ok?. :troll:
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Deja la corrupción de lado, porque es evidente que es lo único que has encontrado para poder decir algo e inventarte, ya ves tú la relación con esa corrupción que denuncias, lo de "ricorrojo" y desmiente lo que dice, que hay pobres o gente muy cerca de serlo, que necesita que haya un estado social que le respalde, y que vota empecinadamente a quienes quieren acabar con ello.

Y bueno, lo de "ricorrojo"... hay que joderse. Precisamente una de las cosas que odia la escoria facha de la izquierda es que quiere aumentar los impuestos a los más ricos. Como dice en el video, cuando se critican los privilegios de cualquier millonario, si hay alguien que sale en su defensa, es el facherío.
pepel #1 pepel
O mucho detalle o resumido.
MoussaZy #2 MoussaZy
#1 Son excluyentes?
Dame un momento para consultarlo con mi lingüista de confianza.
#7 BurraPeideira_
No son pobres, no se compran una casa por si se la ocupan.
Y no follan por culpa de Irene montero.
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Estupidez y propaganda.
