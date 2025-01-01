Explicación científica del término fachapobre  

Video en donde se describe con mucho detalle y resumido el principal problema de la división de la sociedad española. Retratando a los patriotas mas valientes. No encuentro el link al video original del autor por si alguien le quiere dar crédito.
| etiquetas: humor , cultura , política , fachapobre
Que jamás, abrirán la mente de un fachapobre.
Porque de dónde no hay, no se puede sacar.
Y se de lo que hablo, en mi familia hay a patadas. Reventaditos a trabajar desde niños (en Portugal, de donde son originarios, la realidad del rural hace 40-50 años era mucho peor que la española) y acérrimos peperos/voxeros.
No es una cuestión de ser facha, sino de pedir la dimision de gobiernos corruptos independiente de cualquier ideologia.
Ricorojo es el termino? o corruptprogre?
Pero al pan pan, y al vino vino: no les oigo bramar contra Montoro, Rajoy y toda la camarilla (eran ochenta y la madre, hasta altos funcionarios de la AEAT).
Y créeme, esos si que estaban pringaos hasta las cejas robando a niveles estratosféricos.
Un chori es un chori, pero hay niveles y a los Peperonis los idiotas de sus votantes los defienden cuanto más roban.
Cuando se ilegalice el PP, empezamos con el PSOE, ¿Ok?.
Y bueno, lo de "ricorrojo"... hay que joderse. Precisamente una de las cosas que odia la escoria facha de la izquierda es que quiere aumentar los impuestos a los más ricos. Como dice en el video, cuando se critican los privilegios de cualquier millonario, si hay alguien que sale en su defensa, es el facherío.
Dame un momento para consultarlo con mi lingüista de confianza.
Y no follan por culpa de Irene montero.