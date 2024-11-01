Expertos de la ONU instan a Israel a liberar al doctor Hussam Abu Safia de Gaza ante las denuncias de «torturas graves» (ENG)

Los relatores especiales de la ONU advierten que al Dr. Hussam Abu Safia se le ha negado sistemáticamente la atención médica que necesita durante su detención ilegal en Israel. El Dr. Hussam Abu Safia, director del Hospital Kamal Adwan, situado en el norte de la Franja de Gaza, se encuentra detenido por Israel desde finales de 2024. Fue detenido tras negarse a abandonar el hospital, que era el último centro sanitario operativo en el norte de Gaza, en medio de los ataques israelíes.