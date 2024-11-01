Los expertos critican la intervención del BCE para controlar las primas de riesgo

La imposibilidad de fijar una hoja de ruta fiscal saludable en medio de la inestabilidad política -que podría solventarse tras el anuncio de que Macron se abre a nombrar un primer ministro socialista- está carcomiendo las finanzas de la segunda economía de Europa. Aunque la secuencia parece estar sucediendo a cámara lenta, cada nuevo paso errático de los políticos galos supone un salto preocupante en los rendimientos de la deuda soberana.