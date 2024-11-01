edición general
3 meneos
11 clics
Los expertos critican la intervención del BCE para controlar las primas de riesgo

Los expertos critican la intervención del BCE para controlar las primas de riesgo

La imposibilidad de fijar una hoja de ruta fiscal saludable en medio de la inestabilidad política -que podría solventarse tras el anuncio de que Macron se abre a nombrar un primer ministro socialista- está carcomiendo las finanzas de la segunda economía de Europa. Aunque la secuencia parece estar sucediendo a cámara lenta, cada nuevo paso errático de los políticos galos supone un salto preocupante en los rendimientos de la deuda soberana.

| etiquetas: mercado , intervención , primas de riesgo , deuda
2 1 0 K 31 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
#1 cunaxa
"Expertos" quieren una tormenta de deuda para poder especular y ganar mucho dinero a cuenta de las finanzas públicas de Francia, por lo que se ve.
Pues que dejen de criticar nada, que el BCE está para servir a la sociedad y no para ayudarles a ellos a ser ricos usando las desgracias ajenas ni los presupuestos de los estados.
Los mercados de deuda son un problema porque son muy egoístas. No aportan además nada bueno. Habría que bajar o eliminar casi completamente el sistema actual de deuda pública.
0 K 8

menéame