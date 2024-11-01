edición general
Experimentación con animales: un examen de los argumentos en su defensa

Este artículo examina de qué formas pueden defenderse conjuntamente los métodos de investigación con animales no humanos, el rechazo de los métodos que no impliquen el uso de animales, y la oposición a la experimentación con humanos. El artículo argumenta que la apelación a un salto axiológico o normativo entre el peso de los intereses humanos y de los animales no humanos tiene implicaciones inaceptables. A continuación, presenta otra serie de problemas aparejados por las demás posiciones antropocéntricas.

etiquetas: experimentación , animales , argumentos , ciencia , ética
comentarios
ChatGPT
Yo lo veo fácil.
Experimentar en animales cosméticos, mal.
Experimentar en animales tratamientos médicos relevantes (si no hay alternativa mejor) bien.
doppel
una sociedad enferma que necesita paliar sus males (la mayoría autoinfligidos) probando con animales...
Pertinax
Pa' que llore mi madre, que llore la del ratón.
PerritaPiloto
Yo nunca experimento con animales, siempre experimento en producción.
xavigo
Aaaaaaains… nada como una buena Guerra Mundial para realizar avances médicos mediante experimentación creativa
