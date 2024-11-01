Experimentación con animales: un examen de los argumentos en su defensa

Este artículo examina de qué formas pueden defenderse conjuntamente los métodos de investigación con animales no humanos, el rechazo de los métodos que no impliquen el uso de animales, y la oposición a la experimentación con humanos. El artículo argumenta que la apelación a un salto axiológico o normativo entre el peso de los intereses humanos y de los animales no humanos tiene implicaciones inaceptables. A continuación, presenta otra serie de problemas aparejados por las demás posiciones antropocéntricas.