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La exmujer del líder de la oposición húngara Péter Magyar le acusa de nuevo de maltrato y chantaje (HEMEROTECA)

La exmujer del líder de la oposición húngara, Péter Magyar, ha vuelto a acusarle de violencia doméstica y chantaje en vista judicial en Budapest. "¿Qué clase de persona es esta? Cuando su mujer ya no puede soportar más el increíble drama y maltrato que está viviendo y anuncia que quiere divorciarse, él recurre a una vil manipulación. Y mientras llora y suplica, aterrorizándola alternativamente con que no puede divorciarse, empieza a chantajearla", dijo Varga. Políticos y medios de comunicación húngaros han criticado a Magyar por grabar conver

| etiquetas: exmujer , péter magyar , acusación , maltratos hungría
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6 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
No una sola referencia en ningún medio de comunicació tan preocupados por la violencia doméstica.
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woody_alien #3 woody_alien
#1 Comentaba algo parecido en una nota - www.meneame.net/notame/3715052
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#4 Dav3n *
#1 Tampoco enseñarán fotos como ésta, ahora toca celebrar la "victoria":  media
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Beltenebros #6 Beltenebros
#4
En el telediario han dicho hoy que es cristiano.
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A.more #5 A.more
#1 como para hacer caso de una fascista. Si lo estrapolamos a España es como si Abascal invocará la ley del si es si
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#2 carraxe *
Vaya, así que los húngaros cambiaron a un tipo despreciable por otro igual de despreciable
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menéame