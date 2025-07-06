La exmujer del líder de la oposición húngara Péter Magyar le acusa de nuevo de maltrato y chantaje (HEMEROTECA)

La exmujer del líder de la oposición húngara, Péter Magyar, ha vuelto a acusarle de violencia doméstica y chantaje en vista judicial en Budapest. "¿Qué clase de persona es esta? Cuando su mujer ya no puede soportar más el increíble drama y maltrato que está viviendo y anuncia que quiere divorciarse, él recurre a una vil manipulación. Y mientras llora y suplica, aterrorizándola alternativamente con que no puede divorciarse, empieza a chantajearla", dijo Varga. Políticos y medios de comunicación húngaros han criticado a Magyar por grabar conver