·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10671
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11327
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7291
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4157
clics
Nunca más ¿para todos?
4426
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
400
Nunca más ¿para todos?
408
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
613
La operación secreta contra Pedro Sánchez: seguimientos personales, hackeos y espionaje político desde 2014 con Rajoy de presidente
278
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
591
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
25
clics
La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense
Un informe forense certifica que Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro de Transportes.
|
etiquetas
:
abalos
,
exmujer
,
maltrato
,
abuso
,
vejaciones
,
psoe
,
corrupción
6
2
0
K
73
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
73
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
vicvic
*
"En marzo de 2020, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana participó en una campaña del PSOE en la que afirmó: _"Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político"
Afortunadamente uno se considera partidario de la igualdad y rechazo el orgullo
feminista
del socialismo, que ya sabemos como funciona
y eso al que pillan, claro...
3
K
46
#8
nalacily
#3
Va a comer igualdad a cucharadas.
0
K
6
#7
nalacily
Me parece bien que viogenicen a los promotores de la viogenización.
PSOEros, recordad que las denuncias falsas no existen.
1
K
17
#2
Suleiman
Pues nada. Si ha habido abusos o maltrato, denuncia y condena.
0
K
14
#5
madeagle
"Soy feminista porque soy socialista..."
0
K
10
#6
platypu
Se fuerte
0
K
10
#9
Eibi6
*
Y él resumen del informe es que le ponía los tarros a su mujer enferma de cancer. Lo cual lo hace ser un tio despreciable como ser humano, pero de ahí vendernoslo como un maltratador según él Ojete y A3 hay un espacio bastante grande
0
K
9
#10
Nylo
#9
la cuestión es que pertenece al partido que nos ha convencido de que cualquier cosa de esa magnitud te convierte en maltratador. A mí me parece de lujo que tomen de la medicina que ellos han creado.
0
K
9
#1
CharlesBrowson
es tan arquetipico todo..."dime de que presumes...." parece incluso de chiste
0
K
8
#4
aupaatu
Firmado por un reputado ....
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Afortunadamente uno se considera partidario de la igualdad y rechazo el orgullo feminista del socialismo, que ya sabemos como funciona y eso al que pillan, claro...
PSOEros, recordad que las denuncias falsas no existen.