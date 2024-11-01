edición general
La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense

Un informe forense certifica que Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro de Transportes.

vicvic #3
"En marzo de 2020, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana participó en una campaña del PSOE en la que afirmó: _"Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político"

Afortunadamente uno se considera partidario de la igualdad y rechazo el orgullo feminista del socialismo, que ya sabemos como funciona :troll: y eso al que pillan, claro...
3
#8
#3 Va a comer igualdad a cucharadas.
0
#7
Me parece bien que viogenicen a los promotores de la viogenización.

PSOEros, recordad que las denuncias falsas no existen.
1
#2
Pues nada. Si ha habido abusos o maltrato, denuncia y condena.
0
madeagle #5
"Soy feminista porque soy socialista..."
0
platypu #6
Se fuerte
0
Eibi6 #9
Y él resumen del informe es que le ponía los tarros a su mujer enferma de cancer. Lo cual lo hace ser un tio despreciable como ser humano, pero de ahí vendernoslo como un maltratador según él Ojete y A3 hay un espacio bastante grande
0
Nylo #10
#9 la cuestión es que pertenece al partido que nos ha convencido de que cualquier cosa de esa magnitud te convierte en maltratador. A mí me parece de lujo que tomen de la medicina que ellos han creado.
0
CharlesBrowson #1
es tan arquetipico todo..."dime de que presumes...." parece incluso de chiste
0
aupaatu #4
Firmado por un reputado ....
0

