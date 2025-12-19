La exjefa de gabinete de Pradas: "A las 20.30 vino el president [Carlos Mazón], se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando"

Soria ha declarado un detalle relevante respecto a los indicios que recaba la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, respecto al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de cara a una posible exposición razonada ante el TSJCV, el tribunal competente para investigarlo, ya que mantiene su aforamiento al seguir como diputado. "A las 20.30 vino el president, se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando", ha declarado Silvia Soria