La exjefa de gabinete de Pradas: "A las 20.30 vino el president [Carlos Mazón], se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando"

La exjefa de gabinete de Pradas: "A las 20.30 vino el president [Carlos Mazón], se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando"

Soria ha declarado un detalle relevante respecto a los indicios que recaba la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, respecto al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de cara a una posible exposición razonada ante el TSJCV, el tribunal competente para investigarlo, ya que mantiene su aforamiento al seguir como diputado. "A las 20.30 vino el president, se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando", ha declarado Silvia Soria

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Eh! Sigamos todos al borracho!
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Con el historial que tiene, el "bajaron a recibirlo y tomó el mando" pensé que iba a acabar con un "tomó un whisky".
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Cada vez da más vergüenza.
#4 merameque *
Si está declaración se toma en cuenta, la responsabilidad cae sobre Mazon. Es lo que la mayoría pensamos, que esperaron al presidente para tomar la decisión de lanzar el esalert. Que le caiga todo el peso de la justicia, se lo merece!
