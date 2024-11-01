La exconcejala del PP que ha denunciado el trato machista del alcalde de Navalmoral declara: "Solicité amparo al partido, no hubo respuesta"

El PP extremeño insiste en desacreditar a su exconcejala en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Paula González, que recientemente ha abandonado el partido por el “trato machista” y los “abusos de poder” de alcalde, Enrique Hueso, que la dirección del PP, además, ha tratado de ocultar. Gonzalez solicitó amparo " escucha y mediación” porque su única intención fue siempre poder trabajar en un entorno de respeto y dignidad, pero tras comunicar de manera clara cómo se sentía y lo que ocurría, “no se adoptaron medidas ni se me ofrecieron soluciones"