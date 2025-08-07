edición general
Exclusiva: Rubio ordena a diplomáticos estadounidenses lanzar una campaña de lobby contra la ley tecnológica europea (inglés)

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los diplomáticos estadounidenses en Europa que lancen una campaña de lobby para generar oposición a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que según Washington sofoca la libertad de expresión e impone costos a las empresas tecnológicas estadounidenses, mostró un cable diplomático interno visto por Reuters. En un cable del Departamento de Estado fechado el 4 de agosto, firmado por EE.UU. Secretario de Estado Marco Rubio, la agencia dijo que la UE estaba aplicando restr

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Sigamos el rastro del dinero a ver a qué partidos y políticos acaba llegando
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Si Israel, cometiendo un genocidio en directo ha conseguido esto.

Israel habla de "importante logro diplomático" que la UE no haya tomado medidas tras la revisión de relaciones
www.meneame.net/story/israel-habla-importante-logro-diplomatico-ue-no-

El lobby está cantado.
Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is

No hace falta ver a donde va el dinero, está claro a donde va la grave injerencia extranjera.

Estos van a avivar pogromos a tutiplen, no sé si solo se les puede contratacar con decenas de luiggis.
Jangsun #3 Jangsun
Hay que empezar a buscar alternativas a la tecnología yankee desde ya...
#4 luckyy
Seguir empeñados en tener como amiguitos a estos HDP es un suicidio, máxime cuando quieren que les paguemos su deuda y los políticos europeos tienen que empezar a pagar por ello.
Asimismov #2 Asimismov *
Nuestro "amigo" americano nos quiere subyugados y debe de ser de antes, desde Reagan por lo menos.
Ergo_2k1 #5 Ergo_2k1
Ursula von der Leyen se pondrá firme ante tal tropelía y en la próxima reunión de vasallaje llevará lubricado el cerito con el doble de vaselina
