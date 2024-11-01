Ex sargento mayor admite haber agredido sexualmente a la soldado que se quitó la vida [ENG]

Un ex sargento mayor del ejército se ha declarado culpable de agredir sexualmente a una joven soldado que se quitó la vida tras quedar aterrorizada por el incidente. Gunner Beck, que tenía 19 años, fue encontrada muerta en su cuartel en Larkhill en Wiltshire el 15 de diciembre de 2021. "Ella denunció el asalto inmediatamente, no una sino dos veces". El capitán James Hook presionó a Gunner Beck para que abandonara las acusaciones, y sólo lo reportó a un comando superior "cuando el gato ya estaba fuera de la bolsa".