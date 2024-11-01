edición general
Ex sargento mayor admite haber agredido sexualmente a la soldado que se quitó la vida [ENG]

Un ex sargento mayor del ejército se ha declarado culpable de agredir sexualmente a una joven soldado que se quitó la vida tras quedar aterrorizada por el incidente. Gunner Beck, que tenía 19 años, fue encontrada muerta en su cuartel en Larkhill en Wiltshire el 15 de diciembre de 2021. "Ella denunció el asalto inmediatamente, no una sino dos veces". El capitán James Hook presionó a Gunner Beck para que abandonara las acusaciones, y sólo lo reportó a un comando superior "cuando el gato ya estaba fuera de la bolsa".

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
En inglés.
Mangione #3 Mangione
Trozos de mierda con pilila. Y luego que si las mujeres se quejan del patriarcado. Si lo acojonante es que no seamos los hombres los que estemos a muerte contra este tipo de subseres.
Pertinax #2 Pertinax *
#0 En este caso creo que sería mejor traducir teenage como joven que como adolescente.
