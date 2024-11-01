edición general
El ex-DAO de la Policía premió con la más alta condecoración al asesor acusado de encubrir la presunta violación

El ya ex director adjunto operativo de la Policía incluyó el pasado año en la lista de comisarios reconocidos con la más alta distinción a su asesor, Fernando Óscar San Juan, a quien la víctima acusa de participar en las coacciones y encubrimiento de su violación por parte del número dos de la Policía. La Medalla de Plata es un polémico reconocimiento que se reparte entre los miembros de la cúpula de la Policía en el último tramo de su carrera, o cuando se jubilan, y conlleva un 15% adicional a su salario de por vida.

Thornton #1 Thornton
¡Anda, como Mazón con los escoltas que le acompañaron el día de la DANA! :troll:
#2 candonga1
La Medalla de Plata es un polémico reconocimiento que se reparte entre los miembros de la cúpula de la Policía en el último tramo de su carrera, o cuando se jubilan, y conlleva un 15% adicional a su salario de por vida.

Sus vicios y pecados también los pagamos nosotros.

HDLGP.
#3 pirat
Asociación de
Víctimas de
Abusos
Policiales
Solinvictus #4 Solinvictus
Amos a ver, que era nacional, ni los picoletos son tas franquistas. La culpa la tiene el que lo subió.
