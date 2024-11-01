Ex alto ejecutivo de WhatsApp demanda a la empresa por fallas de seguridad

La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, alega que la empresa matriz, Meta, no implementó medidas básicas de ciberseguridad en su plataforma de mensajería instantánea. Attaullah Baig, jefe de seguridad de WhatsApp entre 2021 y febrero de 2025, asegura que unos 1.500 ingenieros tuvieron libre acceso a datos de los usuarios sin la supervisión adecuada. Baig descubrió mediante pruebas de seguridad internas que los ingenieros de WhatsApp podían «mover o robar datos de los usuarios» sin ser detectados y sin dejar rastro.