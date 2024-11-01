edición general
13 meneos
17 clics
Evangélicos neopentecostales, la mano que mece la cuna de las ‘nuevas derechas’ y tiene una estrecha relación con los nuevos flujos migratorios entre España y América Latina

Evangélicos neopentecostales, la mano que mece la cuna de las ‘nuevas derechas’ y tiene una estrecha relación con los nuevos flujos migratorios entre España y América Latina

El fenómeno pentecostal y neopentecostal crece y su mensaje llega cada vez más y más lejos. Este movimiento religioso, que tiene su origen en el cristianismo evangélico, se ha esparcido por todo el globo desde EE.UU. hasta Asia, pasando por África y América Latina, donde, desde hace décadas, se ha vivido un boom que ha llegado a preocupar incluso al Vaticano. España está siendo testigo de una progresión sin precedentes de este movimiento religioso debido a un "flujo migratorio inédito en la historia de España”, sobre todo a partir del año 2000.

| etiquetas: españa , evangélicos neopentecostales , flujos migratorios , política
8 5 0 K 137 religion
4 comentarios
8 5 0 K 137 religion
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Propagando la ignorancia y el fanatismo. A ver si creéis que su bienvenida por parte de ayuso es algo casual.
1 K 31
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 La demografia de España ha cambiado drasticamente (y el ritmo solo se acelera), los partidos son empresas que buscan votantes
1 K 31
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Vamos, que los peperetes y los Voxquimanes mucho llorar por la inmigración pero pierden el culo por traer a estos tarados a España.
1 K 31
Dragstat #2 Dragstat
#1 Ejemplo práctico:

Ayuso: “la inmigración hispana no es inmigración”

www.meneame.net/story/ayuso-inmigracion-hispana-no-inmigracion
1 K 31

menéame