Evangélicos neopentecostales, la mano que mece la cuna de las ‘nuevas derechas’ y tiene una estrecha relación con los nuevos flujos migratorios entre España y América Latina

El fenómeno pentecostal y neopentecostal crece y su mensaje llega cada vez más y más lejos. Este movimiento religioso, que tiene su origen en el cristianismo evangélico, se ha esparcido por todo el globo desde EE.UU. hasta Asia, pasando por África y América Latina, donde, desde hace décadas, se ha vivido un boom que ha llegado a preocupar incluso al Vaticano. España está siendo testigo de una progresión sin precedentes de este movimiento religioso debido a un "flujo migratorio inédito en la historia de España”, sobre todo a partir del año 2000.
