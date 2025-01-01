edición general
Evacuan Molinaseca y Lombillo de los Barrios ante el avance del incendio que sube al nivel 2 y ya llega a pie de las casas

Evacuan Molinaseca y Lombillo de los Barrios ante el avance del incendio que sube al nivel 2 y ya llega a pie de las casas La localidad berciana de Molinaseca ha tenido que ser evacuada este domingo después de que el incendio declarado en las inmediaciones alrededor de las 16:00 horas alcanzara prácticamente la población.

efectogamonal #1 efectogamonal
Otro mecherazo, vaya tela {0x1f525}
tetepepe #3 tetepepe
#1 Otro que puede hacer y hace.
sotillo #4 sotillo
#3 ¿En qué corrida de toros estará en consejero?
Laro__ #6 Laro__
#1 ¿Por qué dices eso? ¿Alguna prueba o referencia?
Glidingdemon #10 Glidingdemon
#8 antiguamente en tiempos más plácidos el abuelo de una cocinera que sale en TVE los habría esterilizado o hecho jabón, fijate el nivel que tienen que estarían de acuerdo con esto.
Ainhoa_96 #9 Ainhoa_96 *
La comunidad autónoma de Castilla y León gobernada por PP+Vox sigue en nivel de alerta 2 y no tiene intención de solicitar el nivel de alerta 3.

Por tanto, el ejecutivo autonómico, que es quién tiene las competencias en prevención y extinción de incendios, es el responsable de la gestión y de todo lo que está sucediendo allí.

Pero nadie duda que le echarán la culpa al gobierno central, porque patatas.
victorjba #2 victorjba
Culpa de Perro Sanxe, por supuesto.
Glidingdemon #7 Glidingdemon
#2 No lo dudes el nuevo argumento de la película es que el perro Sánchez tenía más de 300 millones de los fondos nex, y como es así de malo el comunijta, pues no sé los ha dado a las comunidades pperras para que gestionen esos dineros ellos mismos, así podrían haber contratado cinco cuadrillas de banderilleros con picadores incluidos y no tendrían que recurrir a contratar empresas privadas para gestionar los incendios. No tienen un pelo de subnormales estos linces. :troll:
victorjba #8 victorjba
#7 Y por desgracia no están en vías de extinción
Kantinero #5 Kantinero
Viene de arriba, entiendo que si evacúan es porque sospechan que el fuego cruzará el río.
