Evacuan Molinaseca y Lombillo de los Barrios ante el avance del incendio que sube al nivel 2 y ya llega a pie de las casas La localidad berciana de Molinaseca ha tenido que ser evacuada este domingo después de que el incendio declarado en las inmediaciones alrededor de las 16:00 horas alcanzara prácticamente la población.
| etiquetas: incendio forestal , bierzo , evacuación , molinaseca , nivel 2
Por tanto, el ejecutivo autonómico, que es quién tiene las competencias en prevención y extinción de incendios, es el responsable de la gestión y de todo lo que está sucediendo allí.
Pero nadie duda que le echarán la culpa al gobierno central, porque patatas.