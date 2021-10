La eutanasia, un derecho en espera: "Mi miedo es que me pase algo antes de morir como quiero"  

"Me ofreció dos alternativas. En palabras textuales, 'menos agresivas que la eutanasia', pero que a mí me parecen mucho más agresivas: La primera era dejar de comer hasta que estuviese tan débil que me tuvieran que ingresar y sedarme". Ni siquiera se la planteó. "Uno no sabe cuánto va a aguantar el cuerpo sedado, cuánto va a tener que estar el familiar esperando a que yo termine… Además, creo que sería un sufrimiento estar sin comer hasta ese momento", reflexiona.