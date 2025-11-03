Eurostat señala a Barcelona como la ciudad española donde más probable es sufrir un robo

Barcelona es la ciudad de España donde es más probable ser víctima de un robo, según los últimos datos publicados por Eurostat, que reflejan que en la capital catalana la probabilidad es 2,9 veces superior a la media española. En la Unión Europea, la cifra de Barcelona sólo la supera Bucarest, donde la probabilidad de ser víctima de un hurto es 3 veces superior a la media de Rumanía. Los datos también sitúan a España como el país con un mayor número de estas incidencias por cada 100.000 habitantes.