Europa pone fecha al 6G y señala por primera vez cuál será su banda de frecuencias fundamental

El 3GPP reveló el la imagen oficial del 6G en julio de 2025 y ha reservado la Release 21 como la primera versión del futuro estándar. Se espera que su calendario de desarrollo se publique en los próximos meses, aunque las previsiones son tener un conjunto básico de especificaciones listas antes de 2030.
| etiquetas: 6g , frecuencia , telefonía
Y el slicing .. en China. No tienen desplegado siguiera el 3,6 Ghz y hablan de 6Ghz.
Y el problema, es que cuando el 5G esté desplegado, para el gran público sobra, y lo que precise temas de 6G serán pocas cosas de nicho que no amortizarán la inversión ni se desplegarán en masa.
No solo hablan de más velocidad y menos latencia, sino de gestión de los datos y consumo con IA, sensores de radiofrecuencia para interactuar con el entorno y una serie de funciones que aún no veo muy claro si son marketing o realmente pueden dar un salto cualitativo en el IoT y los coches autónomos como tecnologías que más cambiarían el mundo.