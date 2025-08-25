·
21
meneos
73
clics
Europa confirma que los medicamentos para adelgazar como Ozempic y Wegovy pueden dejarte ciego
La Agencia Europea del Medicamento ordena incluir la pérdida súbita de visión entre los efectos secundarios de los fármacos con semaglutida.
|
etiquetas
:
ozempic
,
wegovy
,
ceguera
,
adelgazar
17
4
0
K
336
actualidad
19 comentarios
#1
jo3l
Sigo sin ver el problema.
18
K
163
#3
Carnedegato
#1
Por favor como puedo votar esto como mejor comentario del mes?
0
K
6
#5
fremen11
#1
Tu también te has quedado ciego??
1
K
19
#6
taladror
*
#1
1
K
21
#7
alpoza
#1
Pero esto no es cuando te haces unas pajillas.
4
K
57
#8
fremen11
#7
Si es sin mariconadas no pasa nada
1
K
19
#13
Apotropeo
#1
El problema es que, después de gastarte una pasta, no te ves delgado.
0
K
10
#10
Antipalancas21
#4
Son ya tantas cosas que afectan ese medicamento al cuerpo que ya ni se sabe, hace años eñ endocrino me las quiso poner para bajar mi diabetesmellitus tipo 2 y adelgazar decía, la mande a tomar por culo y me fui de la consulta, ya habia oído lo de las tiroides, que bien lo hice.
2
K
39
#12
fremen11
#10
Yo sin embargo me las puse y tengo afectados los dos ojos, porque en ningún sitio se advertía de este efecto secundario grave. También tengo que reconocer que funcionan muy bien para controlar las glucemias
1
K
19
#14
Antipalancas21
#12
Hoy en día sacan medicamentos sin comprobar del todo y sin decir los problemas que pueden causar con el.
0
K
20
#16
fremen11
*
#14
El problema aquí es que este tipo de ceguera se da bajo una condiciones específicas y claro pillar en el grupo de control esto, es casi imposible, lo digo con conocimiento de causa porque me dedico a la evaluación de riesgo de sustancias químicas peligrosas, biocidas y pesticidas
0
K
7
#17
Antipalancas21
*
#16
Tampoco se sabia lo de las afecciones al páncreas y riñón y han salido, lo de las tiroides si se sabia desde que salio y afectaba a algunos, el problema es que esa inyecciones se sacaron para los diabéticos y al final han terminado siendo mas recetadas para adelgazar, llegando incluso a escasear.
0
K
20
#18
fremen11
#17
Tampoco se conocía la interferencia en el efecto de los anticonceptivos, las mujeres se quedan embarazadas, ni se sabía lo que llaman pies ozempic, ni que te puede paralizar el estómago, ni de las tendencias suicidas.
Si ese es el problema que estos fármacos los han generalizado, de hecho el gobierno de UK se plantea administrarlo a los parados obesos.
0
K
7
#19
Antipalancas21
#18
Ahora mismo en Infobae leo : los expertos advierten del efecto secundario que facilita la proliferación de bacterias que provocan caries. Otro cosa nueva.
www.infobae.com/espana/2025/08/25/el-aliento-de-ozempic-los-expertos-a
0
K
20
#15
Kasterot
Te pones ciego a comer, te pones ciego a ozempic. Se cierra el circulo
2
K
33
#9
Moixa
#4
yo lo había visto aquí.
2
K
32
#11
fremen11
#9
Si siempre que ha salido una noticia sobre los beneficios del Ozempic para delgazar, he contado mi historia de que me he quedado casi ciego
0
K
7
#2
Antipalancas21
Y te tocan también el páncreas y las tiroides, no es ningún chollo como casi todos los medicamentos de laboratorios.
0
K
20
#4
fremen11
*
#2
Es que esto de la ceguera no se sabía, además esta ceguera es irrevesible
1
K
19
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
