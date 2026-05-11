Eugenia Martínez de Irujo: “No va nada conmigo ni la ostentación ni las pretensiones”

“La herencia más bonita que me ha dejado mi madre es el cariño de todo el mundo por ella”, asegura la única hija de Cayetana de Alba, quien en su último proyecto ha trasladado la pintura, una de sus pasiones, al textil en forma de bordados para una colección para la firma Antik Batik
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cuando lo material no es ningún problema.... para qué preocuparse?
R. No quiero hablar de esto, yo he evolucionado de otra manera, solo puedo decir eso.
...como si alguien de la familia real se declarase republicano, o peor, ateo.