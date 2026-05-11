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Eugenia Martínez de Irujo: “No va nada conmigo ni la ostentación ni las pretensiones”

“La herencia más bonita que me ha dejado mi madre es el cariño de todo el mundo por ella”, asegura la única hija de Cayetana de Alba, quien en su último proyecto ha trasladado la pintura, una de sus pasiones, al textil en forma de bordados para una colección para la firma Antik Batik

| etiquetas: eugenia , duquesa , alba , martínez de irujo , pretensiones , sencillez
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4 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
japal #1 japal
Lo que hay que oír. Nos mean y nos dicen que llueve.
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Dene #3 Dene
#1 cuando tienes una herencia millonaria y no tienes que preocupate por doblar el lomo para lo básico ,es normal que valores mas la herencia "espiritual" que la material...
cuando lo material no es ningún problema.... para qué preocuparse?
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ombresaco #2 ombresaco
P. Es una gran defensora de los derechos de los animales, pero en su familia hay cierto vínculo con el mundo taurino, aunque usted en muchas ocasiones ha dicho que lleva años sin ir a corridas de toros.

R. No quiero hablar de esto, yo he evolucionado de otra manera, solo puedo decir eso.

...como si alguien de la familia real se declarase republicano, o peor, ateo.
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Malinowski #4 Malinowski
#2 No solo eso, se casó con un torero
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menéame