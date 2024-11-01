Un estudio mejora las cerámicas médicas avanzadas para frenar el deterioro de prótesis ortopédicas

Un estudio liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), junto con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (Universidad Claude Bernard Lyon), ha desarrollado un nuevo tipo de cerámica más resistente al deterioro producido por la humedad y la temperatura corporal, lo que limita la vida útil de las prótesis ortopédicas.