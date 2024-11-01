edición general
8 meneos
29 clics
Un estudio asocia el consumo de cannabis en adultos de mediana edad y mayores con un mayor volumen cerebral y una mejor función cognitiva [en]

Un estudio asocia el consumo de cannabis en adultos de mediana edad y mayores con un mayor volumen cerebral y una mejor función cognitiva [en]

El equipo de investigación descubrió que el consumo de cannabis en adultos mayores se asociaba generalmente con un mayor volumen en varias regiones cerebrales y una mejor función cognitiva en adultos de 40 a 77 años. Guha afirmó que le sorprendió el alcance de los hallazgos positivos. Sin embargo, recalcó que los estudios sobre el consumo de cannabis son difíciles de realizar debido a variables a menudo desconocidas, y señaló que no se conocían ni los componentes ni la potencia de los productos de cannabis que utilizaron los sujetos del estudio

| etiquetas: cannabis , estudio , mejora cognitiva
7 1 0 K 144 ciencia
6 comentarios
7 1 0 K 144 ciencia
lonnegan #1 lonnegan
venga otro porro!!
0 K 11
#2 Pitchford
Correlación no implica causalidad, pero el estudio es relevante.. A profundizar..
2 K 49
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#2 Totalmente de acuerdo con este comentario.
1 K 29
Uda #3 Uda *
Un estudio sin base ninguna.Es irrelevante desde el momento en el que en la conclusión ponen "Puede".
1 K 24
#4 DeDerechasYOle
she emphasized that cannabis use studies are difficult with often unknown variables, noting the constituents and potency of the cannabis products study subjects used were unknown.

No hay nada más que decir
0 K 6
#5 Review
Dónde se apunta uno para ser grupo de prueba? Es para un amigo.
0 K 8

menéame