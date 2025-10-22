Estudiantes chinos se embolsan 157.000 libras estafando al sistema de compensación de retrasos en el tren [ENG]

Los dos estudiantes chinos aprovecharon un fallo en el sistema de reembolsos ferroviarios para amasar una pequeña fortuna mientras vivían en Leeds. Con el programa de reembolsos por retraso, los pasajeros pueden reclamar una compensación cuando un tren llega tarde. Liu y Yu descubrieron que no existían comprobaciones automáticas para saber si un cliente ya había recibido el reembolso de su billete, y lo explotaron creando múltiples identidades falsas.