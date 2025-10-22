Estudiantes chinos se embolsan 157.000 libras estafando al sistema de compensación de retrasos en el tren [ENG]

Los dos estudiantes chinos aprovecharon un fallo en el sistema de reembolsos ferroviarios para amasar una pequeña fortuna mientras vivían en Leeds. Con el programa de reembolsos por retraso, los pasajeros pueden reclamar una compensación cuando un tren llega tarde. Liu y Yu descubrieron que no existían comprobaciones automáticas para saber si un cliente ya había recibido el reembolso de su billete, y lo explotaron creando múltiples identidades falsas.
| etiquetas: estafas , trenes , retraso
La pareja primero solicitaba el reembolso de los billetes de tren, fingiendo que ya no querían viajar, y luego, si los trenes se retrasaban, obtenían un dinero extra solicitando una compensación por retraso en los mismos viajes, que ya habían recibido la devolución del importe del billete.
Cuando la Policía de Transporte Británica los arrestó, se descubrió que Liu había adquirido ilegalmente 141.031 libras esterlinas, mientras que Yu había recibido 15.712 libras… » ver todo el comentario