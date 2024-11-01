edición general
El estrés de los padres puede afectar al desarrollo intelectual y emocional de sus hijos

Durante los dos primeros años de vida, el cerebro crece y se organiza a una velocidad sin precedentes, a través de procesos como la sinaptogénesis (formación de nuevas conexiones neuronales), la mielinización (recubrimiento de los axones de las células nerviosas para acelerar impulsos) y la formación de redes neuronales funcionales. Por eso se considera esta etapa como un periodo crucial para el establecimiento de las capacidades cognitivas y comportamentales que perdurarán a lo largo de la vida.

Nitanmal #1 Nitanmal
No deja de ser irónico que los hijos pueden ser de tus mayores causas del estrés pero sufren cuando te estresas :shit:
