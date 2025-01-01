Estos trabajadores construyeron el arsenal nuclear de Estados Unidos; ahora Trump suspendió el servicio que atiende sus solicitudes médicas

Hicks es uno de los 700.000 empleados que han trabajado en Complejos nucleares estadounidenses, en el que enriqueció uranio para la bomba atómica de Hiroshima. Ahora pasa la jubilación administrando 30 medicamentos para tratar los dos cánceres derivados de la exposición a la radiación y solicitando al Departamento de Salud que pague las facturas. La suspensión detiene todo el proceso de compensación para estos trabajadores, dejando a muchos sin cobertura médica. Votante de Trump, ha enviado docenas de cartas al presidente, sin obtener respuesta