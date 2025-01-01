Estos trabajadores construyeron el arsenal nuclear de Estados Unidos; ahora Trump suspendió el servicio que atiende sus solicitudes médicas

Hicks es uno de los 700.000 empleados que han trabajado en Complejos nucleares estadounidenses, en el que enriqueció uranio para la bomba atómica de Hiroshima. Ahora pasa la jubilación administrando 30 medicamentos para tratar los dos cánceres derivados de la exposición a la radiación y solicitando al Departamento de Salud que pague las facturas. La suspensión detiene todo el proceso de compensación para estos trabajadores, dejando a muchos sin cobertura médica. Votante de Trump, ha enviado docenas de cartas al presidente, sin obtener respuesta
| etiquetas: estados unidos , trabajadores nucleares , ayudas médicas , suspensión
"“Todos hicieron juramentos de lealtad. Realmente prometieron a las empresas que no le dirían a nadie lo que estaban haciendo o con lo que estaban trabajando, ni siquiera a sus familias”, dijo. “Aunque nunca se les ha reconocido por contribuir de manera positiva a la guerra, son una especie de héroes anónimos”"