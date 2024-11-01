edición general
3 meneos
36 clics

Estos son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir en España: desde camarero hasta el de albañil

Las condiciones laborales o la falta de relevo generacional hacen imposible cubrir algunas vacantes. Relacionada: José Miguel, camarero que trabaja en Irlanda: “En España me pagaban 2,5 euros la hora, que son unos 750 euros al mes. Ahora cobro 547 euros a la semana, que son unos 2.200 euros al mes” www.meneame.net/m/actualidad/jose-miguel-camarero-trabaja-irlanda-espa

| etiquetas: trabajo , españa
2 1 2 K 16 actualidad
2 comentarios
2 1 2 K 16 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Normal, el camarero en Irlanda cobra 2200 y aqui en españa 750. Y el alquiler medio en una ciudad es 1200. Que no le da ni pa alquilar habitacion y comer en grandes ciudades

jajaja están colapsando el sistema los capitalistas y rentistas

Solo hay que apretar en redes con mal tiempo, masificado y arreglamos esto sin los de la secta satanica
0 K 17
IkkiFenix #2 IkkiFenix
Difíciles de cubrir con un sueldo decente. no han regularizado a más de medio millón de inmigrantes por casualidad, sino a exigencia de la patronal.
0 K 14

menéame