Estos son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir en España: desde camarero hasta el de albañil

Las condiciones laborales o la falta de relevo generacional hacen imposible cubrir algunas vacantes. Relacionada: José Miguel, camarero que trabaja en Irlanda: “En España me pagaban 2,5 euros la hora, que son unos 750 euros al mes. Ahora cobro 547 euros a la semana, que son unos 2.200 euros al mes” www.meneame.net/m/actualidad/jose-miguel-camarero-trabaja-irlanda-espa
jajaja están colapsando el sistema los capitalistas y rentistas
Solo hay que apretar en redes con mal tiempo, masificado y arreglamos esto sin los de la secta satanica