Estos son los cuatro republicanos que desafiaron a su propio partido y se alinearon con los demócratas por los subsidios de salud

Cuatro republicanos moderados de la Cámara de Representantes -provenientes de distritos competitivos que los demócratas ya tienen en la mira para las elecciones de medio término del próximo año- rompieron filas con el presidente de la Cámara, Mike Johnson, al sumarse a una petición impulsada por los demócratas para forzar una votación sobre la extensión de los subsidios de salud que vencen a fin de año. [...] Brian Fitzpatrick, Pensilvania; Ryan Mackenzie, Pensilvania; Robert Bresnahan, Pensilvania; Mike Lawler, Nueva York