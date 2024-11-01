Estonia advierte que veteranos rusos podrían inundar Europa tras la guerra de Ucrania e insta a la UE a prohibirles la entrada [EN]

"Tenemos cerca de un millón de combatientes en Rusia. Son principalmente criminales; son personas muy peligrosas, y tenemos información de que muchos vendrán a Europa después de la guerra. Europa no está preparada para esto". En Rusia, el regreso de soldados del frente en Ucrania se ha relacionado con un aumento repentino de la delincuencia. Se ha informado de que más de 1.000 personas han muerto o resultado heridas a manos de combatientes que regresan en los últimos cuatro años, aumentando también los robos y tráfico de drogas.