·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Esto es saber crear titulares
4
meneos
745 clics
enviado
____
8 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Al menos no es un clickbait. No puedes directamente poner las tetas en el titular.»
DatosOMientes
2026-03-20 22:09:51
#2
: «Pero no entiendo, qué es lo que deja boquiabierto?»
Leclercia_adecarboxylata
2026-03-20 22:12:57
#4
: «#2 supongo que el titular en este caso»
inventandonos
2026-03-20 22:31:19
#3
: «¿Sigue contando como escote cuando está llevando un bikini?»
Eukherio
2026-03-20 22:14:33
#7
: «#0 Realmente lamentable que una noticia que me interesa clicar para verla, no la pones pones sólo el titular sin acceso a la noticia. ¡No, hijo No!»
Skiner
2026-03-20 22:46:42
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
DatosOMientes
Al menos no es un clickbait. No puedes directamente poner las tetas en el titular.
4
K
67
#8
alfre2
#1
te aseguro que sí. La Interviú lo hacía cuando todo esto todavía era campo!
0
K
11
#2
Leclercia_adecarboxylata
Pero no entiendo, qué es lo que deja boquiabierto?
1
K
27
#4
inventandonos
#2
supongo que el titular en este caso
1
K
27
#6
Feindesland
#4
A mí, sí. Hay que ser cenutrio, negao y majadero para escribir un titular así..
0
K
16
#3
Eukherio
¿Sigue contando como escote cuando está llevando un bikini?
2
K
22
#5
Delay
*
Estos "artículos" cada vez se parecen más a los de
finofilipino
0
K
20
#7
Skiner
#0
Realmente lamentable que una noticia que me interesa clicar para verla, no la pones
pones sólo el titular sin acceso a la noticia.
¡No, hijo No!
1
K
18
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente