"Esto no es defenderse, es exterminar": el gobierno de España anuncia 9 medidas de presión a Israel por el "genocidio en Gaza"

"Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes". Así de contundente habló este lunes el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al anunciar una paquete con nueve medidas de presión a Israel entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para imponer un embargo de armas, así como la prohibición de entrada a España a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de "genocidio".