"Esto no es defenderse, es exterminar": el gobierno de España anuncia 9 medidas de presión a Israel por el "genocidio en Gaza"

"Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes". Así de contundente habló este lunes el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al anunciar una paquete con nueve medidas de presión a Israel entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para imponer un embargo de armas, así como la prohibición de entrada a España a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de "genocidio".

MiguelDeUnamano
la prohibición de entrada a España a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de "genocidio"

Pues yo les permitiría entrar y no salir hasta que sean juzgados por los delitos cometidos y cumplan condena o sean declarados inocentes.
rob
#2 Dice lo mismo que en las demás pero más y mejor "adornado"
rob
Me parece que ya ha salido algo sobre las 9 medidas por aquí... :-S
Connect
#1 Aquí se trata de la repercusión internacional que está teniendo las medidas de Sanchez respecto a Israel.

Este tio sí debería ser merecedor de un Premio Nobel de la Paz,no un Trump, que el otro día aprobó bombardear una lancha en el Caribe matando a 11 personas sin un juicio y sin nada. O que mantiene más de 100 personas en Guántanamo aisladas sin juicio ni nada que llevan ahí desde hace mas 20 años.
