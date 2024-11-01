"Esto no es defenderse, es exterminar": el gobierno de España anuncia 9 medidas de presión a Israel por el "genocidio en Gaza"

"Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes". Así de contundente habló este lunes el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al anunciar una paquete con nueve medidas de presión a Israel entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para imponer un embargo de armas, así como la prohibición de entrada a España a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de "genocidio".
| etiquetas: pedro sánchez , españa , israel , genocidio
Pues yo les permitiría entrar y no salir hasta que sean juzgados por los delitos cometidos y cumplan condena o sean declarados inocentes.
Este tio sí debería ser merecedor de un Premio Nobel de la Paz,no un Trump, que el otro día aprobó bombardear una lancha en el Caribe matando a 11 personas sin un juicio y sin nada. O que mantiene más de 100 personas en Guántanamo aisladas sin juicio ni nada que llevan ahí desde hace mas 20 años.