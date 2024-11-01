edición general
4 meneos
512 clics

Este es el verdadero tamaño de Portugal comparado con España  

Este es el verdadero tamaño de Portugal comparado con España.

| etiquetas: portugal , españa , tamaño , mapa
3 1 1 K 30 ocio
2 comentarios
3 1 1 K 30 ocio
Supercinexin #1 Supercinexin
Ésto lo cambia todo. Espero que Pedro Sánchez renuncie pronto al trono y que Felipe VI sea coronado Rey de Portugal.
1 K 29
#2 Xoche
Ha sido necesario mover a Portugal unos cientos de kms hacia el este para que algún subnormal se entere de lo que pequeño que es en comparación con España? De verdad, no era suficiente con verlo en el mapa tal y como está?
0 K 6

menéame