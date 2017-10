Este fue William Phelps Eno, el padre de la seguridad vial que inventó la señal de Stop y jamás condujo

Una pérdida absoluta de tiempo. Nadie va a pararse en una intersección si no hay un policía para detenerlos. Como todos los grandes saltos en la historia, la llegada de las señales de tráfico a principios del siglo XX no fue bien recibida. Corría el año 1915 y Detroit, la cuna industrial del automovilismo, instaló la primera señal de Stop de la historia. Claro que no era la que hoy conocemos.