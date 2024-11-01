Este es el acuerdo que proporciona a ICE los datos de los pacientes de Medicaid [Ing]

Un acuerdo de intercambio de datos entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), diseñado para que el ICE recibiera los datos personales de casi 80 millones de pacientes de Medicaid, se publicó como parte de una demanda a principios de este año, y ahora el público puede ver el texto exacto de ese acuerdo sin precedentes.