Este es el acuerdo que proporciona a ICE los datos de los pacientes de Medicaid [Ing]

Un acuerdo de intercambio de datos entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), diseñado para que el ICE recibiera los datos personales de casi 80 millones de pacientes de Medicaid, se publicó como parte de una demanda a principios de este año, y ahora el público puede ver el texto exacto de ese acuerdo sin precedentes.
Si quieres, por cierto, muevo esto a CamisaParda
A muchos les gusta, lo entienden y lo blanquean, hasta el mismo momento que se ven encañonados por primera vez. Pero cuando eso pasa, ya es tarde.
Lo mismo con que navegador y bloqueadores usas , que cookies aceptas, o que sistema operativo o conjunto de programas usas.
Todos venden los datos pero no nos engañemos, lo que dices aplica a alguien a quien estrujar.
O eres importante o da igual lo que uno diga o haga porque no tiene recorrido económico.