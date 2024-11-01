edición general
Este es el acuerdo que proporciona a ICE los datos de los pacientes de Medicaid [Ing]

Un acuerdo de intercambio de datos entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), diseñado para que el ICE recibiera los datos personales de casi 80 millones de pacientes de Medicaid, se publicó como parte de una demanda a principios de este año, y ahora el público puede ver el texto exacto de ese acuerdo sin precedentes.

trump , ice , deportaciones , datos , mnédicos , privados
JanSmite
Datos médicos privados, filtrados a propósito al servicio de deportación para que te puedan deportar. Si huele a totalitarismo, suena a totalitarismo y se ve como totalitarismo…
Eukherio
#1 Lo más patético de estos temas es que después se indignan todos los americanos cuando les dicen de implementar un DNI porque no quieren que el gobierno les controle. Después sale que sus datos de redes sociales están a libre disposición del gobierno para espiarlos, y que más de lo mismo con redes sociales y la mayoría ni se inmuta.
themarquesito
#1 Por si fuera poco, los inmigrantes irregulares no tienen derecho a Medicare o Medicaid, o sea que ICE se va a dedicar a detener a inmigrantes legales.
Si quieres, por cierto, muevo esto a CamisaParda
JanSmite
#9 Movido.
alfre2
Es el fascismo, amigo. Qué esperabas? Mesura y responsabilidad?

A muchos les gusta, lo entienden y lo blanquean, hasta el mismo momento que se ven encañonados por primera vez. Pero cuando eso pasa, ya es tarde.
Spirito
Si es que ya poco sorprende el pais de las "libertades".
LoboAsustado
Por cosas como esta siempre es conveniente mentir en toda encuesta, petición de opinión o cualquier dato que no sea verificable de forma trivial, aunque estés a gusto con tu gobierno , el que venga después puede echar mano de datos confiados de buena fé anteriormente.
Lo mismo con que navegador y bloqueadores usas , que cookies aceptas, o que sistema operativo o conjunto de programas usas.
Asimismov
#4 yo ya he corrompido mi perfil en Linkedin, ...
LoboAsustado
#6 envenena tus galletas y ya estas preparado para la vida moderna.
Asimismov
#7 lo haré.
KaBeKa
#4 Nunca he dado un me gusta o no me gusta en Youtube o similares. Aquí por ejemplo votos positivos si, nunca negativos(parezco Van Gal o como se escriba).
Todos venden los datos pero no nos engañemos, lo que dices aplica a alguien a quien estrujar.
O eres importante o da igual lo que uno diga o haga porque no tiene recorrido económico.
