Estafa Criptomonedas: Protege tus inversiones

Yo no diré nada sobre si las criptomonedas son estafas o no, cada uno que piense lo que quiera, lo que si digo es que más de un amigo mío debería haberse leído este artículo o alguno similar antes de lanzarse a invertir en cripto a lo Warren Buffet sin informarse debidamente. Porque luego vienen las quejas y los lloros. Y si hay algo que me molesta de verdad, es los rescates a los demás con mi dinero.
| etiquetas: criptomonedas , estafas
Algo que se puede aplicar a cualquier inversión.
Y sobre todo: que sea algo conocido y haya gente seria detrás, eso creo que es hasta más importante que los certificados.
Y luego ya están las shitcoins que son directamente ponzi, que es gracioso porque yo estuve en el mundo cripto bastante al principio y eran los propios creadores los que llamaban ponzi a su creación, eso era más un juego que una estafa, pero ahora es una industria enorme y… » ver todo el comentario