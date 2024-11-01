Estafa Criptomonedas: Protege tus inversiones

Yo no diré nada sobre si las criptomonedas son estafas o no, cada uno que piense lo que quiera, lo que si digo es que más de un amigo mío debería haberse leído este artículo o alguno similar antes de lanzarse a invertir en cripto a lo Warren Buffet sin informarse debidamente. Porque luego vienen las quejas y los lloros. Y si hay algo que me molesta de verdad, es los rescates a los demás con mi dinero.