Estafa Criptomonedas: Protege tus inversiones

Yo no diré nada sobre si las criptomonedas son estafas o no, cada uno que piense lo que quiera, lo que si digo es que más de un amigo mío debería haberse leído este artículo o alguno similar antes de lanzarse a invertir en cripto a lo Warren Buffet sin informarse debidamente. Porque luego vienen las quejas y los lloros. Y si hay algo que me molesta de verdad, es los rescates a los demás con mi dinero.

#2 Perrota
Resumen en una línea: invierte en sitios seguros y certificados.

Algo que se puede aplicar a cualquier inversión.
#3 Potion
#2 Si pero luego te encuentras cosas supuestamente certificadas que no lo son, comprueba en la CNMV y no en un PDF que te descargas de la web del proyecto sea cripto o lo que sea.
Y sobre todo: que sea algo conocido y haya gente seria detrás, eso creo que es hasta más importante que los certificados.
#1 Potion
De todo hay si, yo no las considero una estafa, sobre todo muchas de las grandes, BTC o ETH difícilmente se pueden considerar una estafa, ahora en otras, que no voy a decir para no generar crispación, turbias como mínimo.
Y luego ya están las shitcoins que son directamente ponzi, que es gracioso porque yo estuve en el mundo cripto bastante al principio y eran los propios creadores los que llamaban ponzi a su creación, eso era más un juego que una estafa, pero ahora es una industria enorme y…   » ver todo el comentario
