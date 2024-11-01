Estados Unidos no “regaló” Oak Flat de la noche a la mañana —se vendió silenciosamente, pieza por pieza... Y ahora la factura está a punto de expirar [ENG]

Trump no despertó una mañana y entregó personalmente un sitio sagrado indígena a una empresa extranjera como un carrito de golf usado. El proceso se extendió años, en incrementos suficientemente pequeños para evitar una indignación sostenida pero grandes para mantener el resultado. No sucedió porque a nadie le importara, sino que el sistema está diseñado para garantizar que te enteres demasiado tarde para que importe. Cuando la mayoría oye hablar del tema, la maquinaria está funcionando, las decisiones tomadas y el resultado inevitable.
| etiquetas: oak flat , mina de cobre , indios , trump , resolution copper
"Si algo resulta demasiado controvertido para sobrevivir al debate público, sigue avanzando de todos modos, no está sucederá abiertamente, sino siendo enterrado en el proceso hasta que parezca inevitable".
Que creo que se la inventa, pero es uno de los principios internacionales más utilizados por los hijoputas.