Estados Unidos se dispone a abandonar la Organización Mundial de la Salud [ENG]

Estados Unidos abandonará oficialmente la Organización Mundial de la Salud hoy jueves, ante las advertencias de que afectará tanto a la salud estadounidense como a la mundial y también en violación de una ley estadounidense que exige que Washington pague a la agencia de salud de la ONU 260 millones de dólares en honorarios que debe. El presidente Donald Trump anunció mediante una orden ejecutiva que Estados Unidos abandonaría la organización el primer día de su presidencia en 2025.