edición general
12 meneos
11 clics

Estados Unidos se dispone a abandonar la Organización Mundial de la Salud [ENG]

Estados Unidos abandonará oficialmente la Organización Mundial de la Salud hoy jueves, ante las advertencias de que afectará tanto a la salud estadounidense como a la mundial y también en violación de una ley estadounidense que exige que Washington pague a la agencia de salud de la ONU 260 millones de dólares en honorarios que debe. El presidente Donald Trump anunció mediante una orden ejecutiva que Estados Unidos abandonaría la organización el primer día de su presidencia en 2025.

| etiquetas: estados unidos , oms
9 3 0 K 114 EEUU
5 comentarios
9 3 0 K 114 EEUU
ACEC #2 ACEC *
Y se va dejando sin pagar las cuotas de los dos últimos años.

Además de negacionistas, morosos.
6 K 69
#1 Grahml *
Y ojalá lo siguiente sea desmantelar la OTAN y empezar a usar los fondos europeos para fabricar bombas atómicas como locos.
2 K 30
a69 #4 a69
Pues sin vacunas se les declara país peligroso y se niega acceso a otros países salvo certificado médico.
1 K 25
javibaz #5 javibaz
#4 con cuarentena previa, a precio de oro, por si acaso.
1 K 26
A.more #3 A.more
Habría que aislarlos mundialmente y que sigan con sus no a las vacunas. Que se maten entre ellos si no son humanos. A los israelíes, lo mismo. Son el pueblo elegido y superior, que se coman su superioridad
0 K 7

menéame