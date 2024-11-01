Estados Unidos busca reactivar un radar espía británico en Argentina y quiere una base en la Patagonia

Por segunda vez en el año, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con autoridades del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas. El militar de alto rango volvió a solicitar la reactivación de un radar de alta potencia que, instalado en Tierra del Fuego, se presume opera bajo control de capitales británicos, enemigos tras la guerra de Malvinas. Estados Unidos también mantiene la intención de instalar en la Patagonia una base de submarinos nucleares.