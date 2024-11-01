Estados Unidos autoriza a Venezuela pagar la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en caso por narcotráfico

La decisión permite que abogados reciban honorarios bajo condiciones específicas fijadas por Washington. Estados Unidos accedió a modificar el alcance de las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que el Gobierno de ese país pague los honorarios de los abogados que representan al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York. La medida quedó consignada en un documento judicial en el que se señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros...