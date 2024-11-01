Estados Unidos afirma que Irán intentó asesinar a Trump, pero que "el presidente rió último”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue el blanco de un complot atribuido a la República Islámica de Irán, según una denuncia penal presentada por fiscales federales de Manhattan que detalla órdenes para vigilar y "en última instancia, asesinar" al entonces presidente electo durante las últimas semanas de la campaña de 2024. El caso fue reflotado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, en el marco de las conferencias alusivas a la guerra disputada en Medio Oriente durante la última semana.
PD: Si fuesen ellos y sus familias a la guerra me parecería de puta madre. Pero estos no arriesgan ni su vida ni la de sus familias. Y encima se hacen ricos.
"Probablemente en su pueblo se le recordará
Como a cachorros de buenas personas
Que hurtaban flores para regalar a su mamá
Y daban de comer a las palomas
Probablemente que todo eso debe ser verdad
Aunque es más turbio cómo y de qué manera
Llegaron esos individuos a ser lo que son
Ni a quién sirven cuando alzan las banderas
Hombres de paja que usan la colonia y el honor
