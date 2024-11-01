Estados Unidos afirma que Irán intentó asesinar a Trump, pero que "el presidente rió último”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue el blanco de un complot atribuido a la República Islámica de Irán, según una denuncia penal presentada por fiscales federales de Manhattan que detalla órdenes para vigilar y "en última instancia, asesinar" al entonces presidente electo durante las últimas semanas de la campaña de 2024. El caso fue reflotado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, en el marco de las conferencias alusivas a la guerra disputada en Medio Oriente durante la última semana.