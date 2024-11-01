edición general
Estados Unidos afirma que Irán intentó asesinar a Trump, pero que "el presidente rió último”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue el blanco de un complot atribuido a la República Islámica de Irán, según una denuncia penal presentada por fiscales federales de Manhattan que detalla órdenes para vigilar y "en última instancia, asesinar" al entonces presidente electo durante las últimas semanas de la campaña de 2024. El caso fue reflotado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, en el marco de las conferencias alusivas a la guerra disputada en Medio Oriente durante la última semana.

#4 concentrado
Y la película se llamaba "Little lying orange"
cenutrios_unidos
A ver si encuentran las armas de destrucción masiva en Irak.

PD: Si fuesen ellos y sus familias a la guerra me parecería de puta madre. Pero estos no arriesgan ni su vida ni la de sus familias. Y encima se hacen ricos.
Alegremensajero
#3 Por si no conoces la canción "Algo personal" de Serrat te dejo abajo la letra:

"Probablemente en su pueblo se le recordará
Como a cachorros de buenas personas
Que hurtaban flores para regalar a su mamá
Y daban de comer a las palomas

Probablemente que todo eso debe ser verdad
Aunque es más turbio cómo y de qué manera
Llegaron esos individuos a ser lo que son
Ni a quién sirven cuando alzan las banderas

Hombres de paja que usan la colonia y el honor
Para ocultar oscuras…   » ver todo el comentario
Ka1900
Estos gringos dicen tantas cosas.....y la gran mayoría son mentira. Pero que los iraníes quieren matar a Trump...seguro, pero que algunos MAGA también le han puesto la mira en la frente, es igual de cierto.
Barriales
Verdad verdadera.
Grahml
#1 Complejo de Vidal-Quadras
