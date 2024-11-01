Los estados efímeros de la Guerra Civil Rusa  

En el caso del Imperio ruso, después de siglos de expansión, los problemas comenzaron a ser evidentes a finales del siglo XVIII. Eso no impidió que se mantuviera en pie durante un siglo más, aunque de algún modo fue una huida hacia delante. La primera revolución llegó en 1905, la cual fue superada por el zar, pero sin resolver ninguno de sus problemas más evidentes: la desigualdad y un sistema político rígido. Entonces, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, lo cual puso en evidencia otro gran problema: las grandes limitaciones del ejército