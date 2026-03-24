El estado actual de las carreteras provoca hasta 1.500 accidentes

Cerca del 52% de las vías muestra daños de consideración, mientras que unos 33.966 kilómetros —alrededor de un tercio del total evaluado— necesitan una reconstrucción inmediata debido a problemas estructurales como baches, grietas o el conocido efecto de «piel de cocodrilo» en el asfalto
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El estudio deja claro que tanto los accidentes como la red local es mayor.
DESINFORMACIÓN/BULO
A ver si la gaceta lo que quiere decir es que los accidentes son culpa de perro Sanche!!!!