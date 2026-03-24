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El estado actual de las carreteras provoca hasta 1.500 accidentes

El estado actual de las carreteras provoca hasta 1.500 accidentes

Cerca del 52% de las vías muestra daños de consideración, mientras que unos 33.966 kilómetros —alrededor de un tercio del total evaluado— necesitan una reconstrucción inmediata debido a problemas estructurales como baches, grietas o el conocido efecto de «piel de cocodrilo» en el asfalto

| etiquetas: estado , actual , carreteras , provoca , 1.500 , accidentes
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5 comentarios
8 2 4 K 50 actualidad
#5 tierramar
El PPSOE sólo invierte en lo que les permite salir en la foto: inagurar una carretera, un hospital,... pero lo que es mantenimiento de las carreteras, red ferroviaria, hospitales, sanidad y educación, prevención de incendios, ... no invierten; porque el mantenimiento de las estructuras no les hace salir en la fot. Y nos está costando muertes, esta politica del PPSOe debería ser demandada por la ciudadania como homicidios por negligencia.
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
No he entrado en la noticia, pero cuenta que la mayoría de los accidentes es donde menos se mantiene el firme, que es en las carreteras no estatales?
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#3 pepecarvalho68
Ponen a Pedrito en la foto...
www.aecarretera.com/estudios/como_salvar_300_vidas_al_ano-_ejecutiva (
El estudio deja claro que tanto los accidentes como la red local es mayor.
DESINFORMACIÓN/BULO
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#2 yukatan
Diversos estudios europeos que no nombran(porque vaya lio poner las fuentes).... dicen que entre 1000 o 1500 (ahí es nada el margen de error del estudio) de accidentes se producen por el mal estado... pero 1000 de entre cuantos??? a nivel europeo?? hablamos de victimas mortales o de que hablamos???

A ver si la gaceta lo que quiere decir es que los accidentes son culpa de perro Sanche!!!!
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#4 Regreso
Normal, las carreteras dan pena, al menos las que suelo coger yo. El deterioro en los últimos 2 años ha sido brutal. Y que no me vengan con milongas, que para otras cosas tienen dinero.
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menéame